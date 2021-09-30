Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли наших бійців з гранатометів та кулеметів

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
Протягом минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
- В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
- Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Втрат серед наших воїнів немає.