Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли, одного бійця поранено

Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли, одного бійця поранено

Противник зменшив кількість обстрілів.

За минулу добу, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, бойовики стріляли:

Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, ворожий снайпер поблизу Павлополя на Донеччині вбив українського бійця. У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на Facebook повідомили, що українського захисника, якого вбили окупанти, звали Сергій Єлисєєв. Він захищав Україну з перших років війни. У воїна залишились дружина та син.

Читайте також:

Московитські окупанти стріляли у напрямку передових позицій українських військових на Донбасі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання