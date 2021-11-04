Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли, одного бійця поранено

Противник зменшив кількість обстрілів.
За минулу добу, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, бойовики стріляли:
- Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.
- Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
- В районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, ворожий снайпер поблизу Павлополя на Донеччині вбив українського бійця. У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на Facebook повідомили, що українського захисника, якого вбили окупанти, звали Сергій Єлисєєв. Він захищав Україну з перших років війни. У воїна залишились дружина та син.
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