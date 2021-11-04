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Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли, одного бійця поранено

Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли, одного бійця поранено

Операція об'єднаних сил / Facebook

Противник зменшив кількість обстрілів.

За минулу добу, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, бойовики стріляли:

  • Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.
  • Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Золотого-3  ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
  • В районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, ворожий снайпер поблизу Павлополя на Донеччині вбив українського бійця. У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на Facebook повідомили, що українського захисника, якого вбили окупанти, звали Сергій Єлисєєв. Він захищав Україну з перших років війни. У воїна залишились дружина та син.

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