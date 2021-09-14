Ситуація на Донбасі: бойовики поновили обстріли, один боєць загинув

Ситуація на Донбасі: бойовики поновили обстріли, один боєць загинув

Окупанти обстрілюють позиції українських військових.

Напередодні російсько-окупаційні війська поновили обстріли – один боєць отримав поранення, несумісні з життям.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 14 вересня.

За минулу добу у штабі операції об'єднаних сил нарахували 12 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. У напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм. В районі Золотого-4 о купанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

купанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру. У напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Новини з фронту: на Донбасі загинув український військовий - ввечері окупанти поновили обстріли

Нагадаємо, що на Донбасі 12 вересня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів загинув військовий.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання