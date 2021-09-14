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Ситуація на Донбасі: бойовики поновили обстріли, один боєць загинув

Ситуація на Донбасі: бойовики поновили обстріли, один боєць загинув

УНІАН

Окупанти обстрілюють позиції українських військових.

Напередодні російсько-окупаційні війська поновили обстріли – один боєць отримав поранення, несумісні з життям. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 14 вересня.

За минулу добу у штабі операції об'єднаних сил нарахували 12 порушень режиму припинення вогню. 

  • Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Верхньоторецького  російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. 
  • У напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
  • В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
  • Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.
  • У напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.       

Новини з фронту: на Донбасі загинув український військовий - ввечері окупанти поновили обстріли

Новини з фронту: на Донбасі загинув український військовий - ввечері окупанти поновили обстріли

Нагадаємо, що на Донбасі 12 вересня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів  загинув військовий.

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