Ситуація на Донбасі: бойовики поновили обстріли, один боєць загинув

Окупанти обстрілюють позиції українських військових.
Напередодні російсько-окупаційні війська поновили обстріли – один боєць отримав поранення, несумісні з життям.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 14 вересня.
За минулу добу у штабі операції об'єднаних сил нарахували 12 порушень режиму припинення вогню.
- Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
- Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
- У напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
- В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
- Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
- Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.
- У напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
Нагадаємо, що на Донбасі 12 вересня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів загинув військовий.