Ситуація на Донбасі: бойовики розійшлися, гатять у всіх напрямках

Ситуація на Донбасі: бойовики розійшлися, гатять у всіх напрямках

Минулося без втрат.

Упродовж минулої доби, 15 грудня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Зокрема, ворог стріляв:

Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Біля Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.

Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.

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