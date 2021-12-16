Ситуація на Донбасі: бойовики розійшлися, гатять у всіх напрямках

Минулося без втрат.
Упродовж минулої доби, 15 грудня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- В напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
- В бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
- Біля Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
- В районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.
- Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо, що російські танкісти провели бойові стрільби біля кордонів України та в окупованому Криму.
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