Ситуація на Донбасі: бойовики скинули ВОГ і поранили двох бійців

Окупанти продовжують зривати тишу.
Упродовж минулої доби, 28 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, не змінилась.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.
- В напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Поблизу Павлополя російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Також двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.
Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.
Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.