Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, один боєць поранений

Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, один боєць поранений

Противник використовує заборонене озброєння.

Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у штабі ООС.

Також читайте На Донбасі ворожі снайпери намагаються поцілити у тепловізори: навіщо вони це роблять

Зокрема, ворог стріляв.

У напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу “Квадро”

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

США відповіли на російські закиди щодо провокацій з хімічною зброєю на Донбасі | Новини світу

Як повідомлялося, тривожні новини надійшли з Великої Британії — там пишуть, що РФ нападе на Україну вже цього тижня. Росія планує вторгнення до України 24 грудня.

Читайте також: