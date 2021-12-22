Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, один боєць поранений

Противник використовує заборонене озброєння.
Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, ворог стріляв.
- У напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї
- Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- В районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу “Квадро”
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
Як повідомлялося, тривожні новини надійшли з Великої Британії — там пишуть, що РФ нападе на Україну вже цього тижня. Росія планує вторгнення до України 24 грудня.
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