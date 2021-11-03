Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, серед українських військових знову втрати

Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, серед українських військових знову втрати

Окупанти продовжують атакувати позиції наших бійців.

Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Бойовики стріляли:

У напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, ворожий снайпер поблизу Павлополя на Донеччині вбив українського бійця. У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на Facebook повідомили, що українського захисника, якого вбили окупанти, звали Сергій Єлисєєв. Він захищав Україну з перших років війни. У воїна залишились дружина та син.

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