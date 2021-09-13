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Ситуація на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще трьох поранили

Ситуація на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще трьох поранили

УНІАН

Окупанти ведуть потужні обстріли.

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

  • У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.
  • У районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
  • Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. 
  • В районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. 

Ще троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний. 

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що на Донбасі 11 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів двоє українських військових загинули, 9 - отримали поранення, 1 - бойове травмування.

Новини з фронту: на Донбасі двоє українських захисників зазнали поранень

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