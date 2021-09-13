Ситуація на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще трьох поранили

Ситуація на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще трьох поранили

Окупанти ведуть потужні обстріли.

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Ще троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що на Донбасі 11 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів двоє українських військових загинули, 9 - отримали поранення, 1 - бойове травмування.

Новини з фронту: на Донбасі двоє українських захисників зазнали поранень

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