Ситуація на Донбасі: бойовики ведуть обстріли, є поранений

Ситуація на Донбасі: бойовики ведуть обстріли, є поранений

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась.

Упродовж минулої доби, 25 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася контрольованою. Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у зведенні ООС 26 вересня.

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В напрямку Верхньотороцького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї. В районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети. В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я - задовільний. Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, у Росії та Білорусі біля українських кордонів досі перебувають батальйонно-тактичні групи російської армії, попри завершення півтора тижні тому навчань "Захід-2021".

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