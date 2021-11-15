Ситуація на Донбасі: бойовики замінували населений пункт та обстріляли санітарні автівки 

Противник 19 разів порушував тишу.
Протягом минулої доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- У напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.
- Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.
- Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.
- Біля Катеринівки, що на Луганщині, противник двічі обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- В районі Новолуганського російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
- В бік Кримського ворог двічі вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- В напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.
- На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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