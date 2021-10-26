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Ситуація на Донбасі: бойовики затихли, двоє бійців отримали поранення

Ситуація на Донбасі: бойовики затихли, двоє бійців отримали поранення

Операція об'єднаних сил / Facebook

Противник продовжує порушувати режим тиші.

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Ворог порушував режим тиші:

  • Біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.
  • Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • В напрямку Золотого-4 здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

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