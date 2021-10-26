Ситуація на Донбасі: бойовики затихли, двоє бійців отримали поранення

Противник продовжує порушувати режим тиші.

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Також читайте На Донбасі отримав поранення українських військовий

Ворог порушував режим тиші:

Біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

Новини України: у МЗС здивовані, що РФ тільки зараз зацікавилася затриманим на Донбасі бойовиком

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання