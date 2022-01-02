Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу і продовжують гатити

Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу і продовжують гатити

Зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Минулої доби, 1 січня, російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Зокрема, окупанти стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного, Новолуганського, Водяного та Зайцевого.

Від початку 2 січня порушень режиму "тиші" не зафіксували.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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Нагадаємо, бойовики не припиняли обстріли на Донбасі навіть на Новий рік. Один український військовий загинув.

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