Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу і продовжують гатити

Зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Минулої доби, 1 січня, російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Зокрема, окупанти стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного, Новолуганського, Водяного та Зайцевого.
Від початку 2 січня порушень режиму "тиші" не зафіксували.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо, бойовики не припиняли обстріли на Донбасі навіть на Новий рік. Один український військовий загинув.
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