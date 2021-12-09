Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу і продовжують стріляти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу і продовжують стріляти

pressjfo.news

За минулу добу втрат немає.

Упродовж минулої доби, 8 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

  • В напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
  • Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Двоє військових і один цивільний зазнали поранень на Донбасі

Двоє військових і один цивільний зазнали поранень на Донбасі

Читайте також:

Наступна публікація