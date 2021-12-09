Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу і продовжують стріляти

Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу і продовжують стріляти

За минулу добу втрат немає.

Упродовж минулої доби, 8 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Зокрема, ворог стріляв:

В напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Двоє військових і один цивільний зазнали поранень на Донбасі

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