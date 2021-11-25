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Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу обстрілами з важкого озброєння 

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Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу обстрілами з важкого озброєння 

pressjfo.news

Втрат серед наших бійців немає.

Упродовж минулої доби, 24 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

  • Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • В напрямку Кам’янки ворог двічі здійснив обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. 
  • Біля Луганського ворожі війська вели вогонь двічі, використовуючи  гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
  • З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".
  • В районі Верхньоторецького противник застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, наші позиції потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський. 

Bloomberg опублікував дані розвідки США про те, що росіяни можуть зайти до України з Криму, сходу та Білорусі.

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