Ситуація на Донбасі дуже складна: Зеленський наголосив на перевазі росіян в артилерії та РСЗВ

За словами глави держави, "на сході дуже складна ситуація для нас, дуже складна". Зокрема, ворог має перевагу в озброєнні.

Про це український лідер розповів інтерв'ю американському телеканалу СNN.

"У нас різна ситація по всій державі. Найскладіша - саме на Донбасі. У них (армія РФ - Ред.) більше артилерії, у них більше РСЗВ. У них більше жертв, але вони не рахують як техніку, так і не рахують жертв. Ми рахуємо наших людей. Ми робимо все, аби максимально зберегти людей. Це наша зброя, наш народ - наша зброя. Але ми хочемо, щоб такої переваги перш за все в артилерійській техніці не було у Росії", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Київ завжди звертається до своїх міжнарожних партнерів за допомогою.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що Росія оголосила "паузу" через те, що ЗСУ збили їм темпи підготовки до наступу. За словами Арестовича, підготовка та організація до наступу росіян суттєво сповільнилася.

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