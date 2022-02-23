Ситуація на Донбасі: майже 100 обстрілів, є загиблі та поранені наші бійці

Ситуація на Донбасі: майже 100 обстрілів, є загиблі та поранені наші бійці

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув.

За минулу добу, 22 лютого, на Донбасі бойовики 96 порушили режим тиші, 81 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомили ТСН.ua у Генштабі, втрати російсько-окупаційних військ за минулу добу становлять 13 осіб:

безповоротні (200) – 12 (1 – 1 омсбр 1 АК (небойовий, в результаті отруєння алкоголем), 3 – 3 омсбр 1 АК (1 – небойові, обставини уточнюються), 8 – 11 омсп (1 – небойові, обставини уточнюються), санітарні (300) – 1 (1 – 9 омсп 1 АК (небойовий, внаслідок бійки).

"Внаслідок обстрілу один український військовий загинув. Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. П’ятеро військовослужбовців отримали бойове травмування", — йдеться у повідомленні штабу ООС.

Від початку поточної доби зафіксовано 15 порушень, 14 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців від початку доби немає.

Щастя знову потрапило під обстріл. Снаряди падали поряд із будинками. Вдарили окупанти також по Луганській ТЕС. Важкий снаряд влучив в один із трансформаторів. Там миттєво спалахнула пожежа - і вогонь перекинувся ще на два сусідніх. Загасити полум'я рятувальникам заважали постійні обстріли. А ввечері в селі Муратове через обстріл загорівся житловий будинок.

Під час ворожого обстрілу на передовій загинув один український захисник

Нагадаємо, через дії російських окупантів у вівторок, 22 лютого, спалахнула Луганська ТЕС. Пожежу неможливо ліквідувати через постійні обстріли бойовиків.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова закликала евакуювати людей з міста Щастя. Через постійні обстріли російських окупантів вони змушені ховатись по підвалах та не можуть купити продукти харчування.

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