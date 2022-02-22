Ситуація на Донбасі: майже пів сотні обстрілів та поранений український військовий

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.
Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- ГНУТОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з протитанкових гармат МТ-12.
- ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
- МАР'ЇНКУ - з артилерії калібру 122 мм.
- П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- П’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
- ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
- ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.
- НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
- НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
- НОВОСЕЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
- НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
- ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
- ОПИТНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.
Нагадаємо:
Через дії російських окупантів у вівторок, 22 лютого, спалахнула Луганська ТЕС. Пожежу неможливо ліквідувати через постійні обстріли бойовиків. Співробітників, які знаходяться на станції, евакуйовано в бомбосховище.
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