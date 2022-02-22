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Ситуація на Донбасі: майже пів сотні обстрілів та поранений український військовий

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Ситуація на Донбасі: майже пів сотні обстрілів та поранений український військовий

УНІАН

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • ГНУТОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з протитанкових гармат МТ-12.
  • ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
  • МАР'ЇНКУ - з артилерії калібру 122 мм.
  • П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • П’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
  • ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
  • ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.
  • НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
  • НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • НОВОСЕЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
  • ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
  • ОПИТНЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.

Нагадаємо:

Через дії російських окупантів у вівторок, 22 лютого, спалахнула Луганська ТЕС. Пожежу неможливо ліквідувати через постійні обстріли бойовиків. Співробітників, які знаходяться на станції, евакуйовано в бомбосховище.

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