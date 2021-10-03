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Ситуація на Донбасі: місія ОБСЄ нарахувала 209 порушень тиші

Ситуація на Донбасі: місія ОБСЄ нарахувала 209 порушень тиші

Фото: Facebook / ООС

У Луганській області зафіксували 16 вибухів.

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 209 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 21 порушення у Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті № 231/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"У Донецькій області СММ зафіксувала 209 порушень режиму припинення вогню, зокрема 13 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 250 порушень", - йдеться у повідомленні.  

Зазначається, що у Луганській області місія зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню, зокрема 16 вибухів.

Нагадаємо, протягом минулої доби зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ: п'ять разів було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїнів шпиталізували.  Стан обох поранених - задовільний.

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