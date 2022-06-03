Ситуація на Донбасі на 100-й день війни: Генштаб повідомляє про примусову мобілізацію та штурм житлових районів Сєвєродонецька

Ситуація на Донбасі на 100-й день війни: Генштаб повідомляє про примусову мобілізацію та штурм житлових районів Сєвєродонецька

На тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення.

На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 3 травня.

Ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.

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На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійське вогневе ураження та активізував ведення повітряної розвідки.

На тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російських окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька.

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