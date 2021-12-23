Ситуація на Донбасі: на фронті абсолютна тиша, жодного пострілу 

Бойовики припинили обстріли.
Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомили у штабі ООС.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.
"Вперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього", – повідомив виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін.
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