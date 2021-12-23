Ситуація на Донбасі: на фронті абсолютна тиша, жодного пострілу

Ситуація на Донбасі: на фронті абсолютна тиша, жодного пострілу

Бойовики припинили обстріли.

Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомили у штабі ООС.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Нагадаємо, 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

"Вперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього", – повідомив виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін.

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