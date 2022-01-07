Ситуація на Донбасі: на Різдво окупанти один раз відкривали вогонь у бік позицій ООС

Ситуація на Донбасі: на Різдво окупанти один раз відкривали вогонь у бік позицій ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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Про це 7 січня у вечірньому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.

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