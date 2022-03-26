Ситуація на Донбасі: окупанти безуспішно намагаються штурмувати населені пункти регіону

На більшості напрямках росіяни зазнають значних втрат і відступають.

На Донеччині окупанти намагалися просунутися вперед, проте не мали жодного успіху і знову зазнали втрат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятого положення та підготовці до наступу. Проте при спробах просунутись вперед росіяни зазнали втрат.

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Схожа ситуація в Маріуполі. Там диверсанти намагалися зайняти центральну частину міста, наносили авіаційні удари та здійснювали артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. .

Основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на захопленні Попасної, Рубіжного, та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. Окупанти штурмують Авдіївський напрямок і намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Новобахмутівка, проте також безуспішно.

Підрозділи Сил оборони України відбили спроби штурму населеного пункту Новомайорське та наступу у напрямку на населеного пункту Красногорівка. Противник успіху знову не зазнав, поніс значні втрати і відступив.

На Таврійському напрямку ворог продовжує посилювати контроль над окупованими територіями: проводить фільтраційні заходи та здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

Основні зусилля українські військові направили на захист від просування ворога у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв. ЗСУ також утримують визначені ділянки морського узбережжя, охороняють об’єкти критичної інфраструктури та звільненюють тимчасово окуповані територій.

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