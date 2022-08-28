Ситуація на Донбасі: окупанти вбили мирного жителя у Бахмуті

Російській загарбники продовжують обстрілювати міста.
За 27 серпня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!" - написав він.
Варто зазначити, що протягом 26 серпня російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Обстрілами зруйновані 66 цивільних об'єктів.
Вночі проти 27 серпня російські окупанти обстріляли Слов'янськ. Снаряди влучили у район залізничного вокзалу та у склад з керамічною продукцією. Поранених та загиблих серед мирних жителів міста немає.
Як повідомлялося, Збройні сили України контролюють 45% Донецької області. Наразі на території регіону залишається приблизно 350 тисяч мирних мешканців. За останні пів року свої домівки покинули 3/4 населення.