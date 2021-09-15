Ситуація на Донбасі: поранений боєць і важка техніка біля лінії розмежування

Ситуація на Донбасі: поранений боєць і важка техніка біля лінії розмежування

В ОБСЕ нарахували понад два десятки реактивних систем залпового вогню "Град".

Ситуація на Сході залишається напруженою. Так, напередодні по селищу Піски, що біля окупованого Донецька, ворог відкрив гранатометний вогонь. Осколки поранили українського військового - його доправили до шпиталю.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 вересня.

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Тим часом місія ОБСЄ зафіксувала скупчення забороненої Мінськом військової техніки на тимчасово окупованій частині Луганщини - спостерігачі нарахували понад два десятки реактивних систем залпового вогню "Град".

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що протягом минулої доби, 14 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

В районі населеного пункту Піски п ротивник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

ротивник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців із станкових протитанкових гранатометів.

Під час обстрілів один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Новини з фронту: ворог відкрив вогонь по селищу Піски - осколки поранили українського військового

Раніше стало відомо, що на Донбасі у результаті обстрілу підтримуваних Росією бойовиків загинув 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області. Він перебував у вантажівці, в яку поцілили окупанти.

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