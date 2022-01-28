Ситуація на Донбасі: упродовж минулої доби з боку окупантів було зафіксовано два порушення

Ситуація на Донбасі: упродовж минулої доби з боку окупантів було зафіксовано два порушення

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Упродовж минулої доби, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення.

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Про це повідомили у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Так, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію.

Крім цього, неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

Станом на 7 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 25 січня внаслідок дій бойовиків в зоні ООС двоє українських захисників дістали поранень.

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