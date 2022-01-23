Ситуація на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів один військовий ООС отримав бойове травмування

Ситуація на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів один військовий ООС отримав бойове травмування

Воїн перебуває в лікувальному закладі.

Упродовж минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це у ранковому зведенні 23 січня повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік Травневого та безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Крім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 23 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що командування російських Збройних сил перекидають на окуповану територію Донбасу танки та самохідні артилерійські установки.

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