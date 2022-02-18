Ситуація на Донбасі загострюється: проросійські бойовики обстріляли 26 населених пунктів

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає.
Проросійські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти з важкої артилерії, ситуація залишається напруженою. Станом на 14 годину під обстріл потрапили 26 населених пунктів.
Про це повідомляє штаб ООС.
"Станом на 14 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- БОЛОТЕНЕ, НОВОГНАТІВКУ та СТАРИЙ АЙДАР - з артилерії калібру 122 мм.
- Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
- ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.
- Двічі ПІЩАНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
- ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- ШУМИ, ВОДЯНЕ, ОПИТНЕ, ГНУТОВЕ – з мінометів калібру 82 мм.
- НЕВЕЛЬСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм.
- Сім разів ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
- Три рази НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- НИЖНЬОТЕПЛЕ та МИРОНІВСЬКИЙ – зі станкових протитанкових гранатометів.
- ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Три рази ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- ПОПАСНУ - з мінометів калібру 120 мм.
- КРАСНОГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
- АРТЕМА - з мінометів калібру 120 мм., протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
- МАРЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі НОВОГРИГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., станкових протитанкових гранатометів.
- Двічі НОВООЛЕКСАНДРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
У пресцентрі ООС інформують, на щастя, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстріл немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь для припинення активності бойовиків лише в разі загрози життю військовослужбовців.
"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - зазначають українські військові.
Нагадаємо, російські бойовики з окупованих територій 18 лютого обстріляли Щастя в Луганській області. Пошкоджень зазнала адмінбудівля пожежно-рятувальної частини. Також відомо, що під обстріл на КПВВ потрапив гуманітарний конвой "Червоного Хреста".
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