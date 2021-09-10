Ситуація на Донбасі загострюється: бойовики розгромили людям оселі, а одного бійця поранили

Ситуація на Донбасі загострюється: бойовики розгромили людям оселі, а одного бійця поранили

Обстріли зафіксовано по всій лінії розмежування.

Напередодні російсько-окупаційні війська активізувалися від Луганщини до Приазов’я. Обстрілюють не лише позиції наших військових, а й накрили важким калібром майже десяток населених пунктів уздовж всієї передової.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 серпня.

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На Луганщині у Трьохізбенці місцеві лише дивом вціліли, коли із мінометів та артилерії російські найманці врадили по їхніх будинках - постраждало півтора десятка квартир.

У сусідніх Кряківці внаслідок артилерійського обстрілу у шістьох бійців діагностували контузії.

Понад три десятки важких снарядів бойовики випустили по Верхньоторецькому на Донеччині - цивільним побило будинки, а одному військовому скалки залетіли під бронежилет - із пораннями його евакуювали.

Разом з тим пресцентр ООС повідомляє, що протягом минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети.

Неподалік Красногорівки противник двічі відкривав вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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