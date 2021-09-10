Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ситуація на Донбасі загострюється: бойовики розгромили людям оселі, а одного бійця поранили 

Ситуація на Донбасі загострюється: бойовики розгромили людям оселі, а одного бійця поранили 

Фото: Facebook / ООС

Обстріли зафіксовано по всій лінії розмежування. 

Напередодні російсько-окупаційні війська активізувалися від Луганщини до Приазов’я.  Обстрілюють не лише позиції наших військових, а й накрили важким калібром майже десяток населених пунктів уздовж всієї передової. 

 Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 серпня.

На Луганщині у Трьохізбенці місцеві лише дивом вціліли, коли із мінометів та артилерії російські найманці врадили по їхніх будинках - постраждало півтора десятка квартир. 

У сусідніх Кряківці внаслідок артилерійського обстрілу у шістьох бійців діагностували контузії. 

Понад три десятки важких снарядів бойовики випустили по Верхньоторецькому на Донеччині - цивільним побило будинки, а одному військовому скалки залетіли під бронежилет - із пораннями його евакуювали.

Разом з тим пресцентр ООС повідомляє, що протягом минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

  • У напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети.
  • Неподалік Красногорівки противник двічі відкривав вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.
  • Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.
  • Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети. 

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Новини з фронту: за останню добу бойовики поранили двох українських військових

Новини з фронту: за останню добу бойовики поранили двох українських військових
Наступна публікація