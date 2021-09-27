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Ситуація на Донбасі загострюється: один боєць підірвався, ще один поранений 

Ситуація на Донбасі загострюється: один боєць підірвався, ще один поранений 

pressjfo.news

Бойовики не припиняють обстріли.

Упродовж минулої доби, 26 вересня, ситуація  в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Однак інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зросла.

Про це повідомили у зведенні ООС 27 вересня. 

Російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.

  • В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Мар’їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.  
  • Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського. 

Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.  

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. 

Нагадаємо, у Росії та Білорусі біля українських кордонів досі перебувають батальйонно-тактичні групи російської армії, попри завершення півтора тижні тому навчань "Захід-2021".

Новини з фронту: на Донбасі загинув український військовий - ввечері окупанти поновили обстріли

Новини з фронту: на Донбасі загинув український військовий - ввечері окупанти поновили обстріли
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