Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою - Зеленський

За словами президента, важка ситуація також на Харківщині і на півдні нашої країни, де окупанти намагаються сконцентрувати сили.

Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, проте українська армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 серпня.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів", — зазначив він.

За словами президента, важка ситуація також на Харківщині і на півдні нашої країни, де окупанти намагаються сконцентрувати сили.

Зеленський наголосив, що ключове питання зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони від партнерів. Він запевнив, що влада кожного дня працює для посилення постачання зброї, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.

"І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин", — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповів про підготовку до зими на звільнених територіях.

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