"Ситуація на Донбасі залишається дуже тяжкою": Зеленський - про "божевільні" потуги ворога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти на 80-й день війни не припиняють марних спроб показати хоча б якусь перемогу.

Зеленський впевнений, що поступово ворог залишить українські землі.

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні 14 травня.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже тяжкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють цих намагань. Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону та наближає і для Донбасу, і для Приазовʼя, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі. Змусимо піти й з українського моря", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що російські війська протягом 14 травня кілька разів обстріляли з "Градів" межі Криворізького району Дніпропетровської області.

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