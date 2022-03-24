Ситуація на Донбасі: ЗСУ відбили з десяток атак, знищили ворожу техніку та відправили дві сотні окупантів до пекла

Ситуація на Донбасі: ЗСУ відбили з десяток атак, знищили ворожу техніку та відправили дві сотні окупантів до пекла

В небі українського Донбасу також збили два ворожі літаки та два безпілотні літальні апарати противника.

Угруповання Об’єднаних сил протягом четверга успішно відбили 9 атак російських військових на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомляє штаб ООС у четвер, 24 березня.

"Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем. Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожі літаки та два безпілотні літальні апарати противника".

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що російські війська зосереджують свої зусилля на напрямках на Ізюм, Мар'їнку, Маріуполь і на правому березі Дніпра в районі Херсона.

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