Ситуація на фронтах: експерти заговорили про можливий наступ на Миколаїв та обстріли Сумщини і Запоріжжя

Щоденні обстріли на Запоріжжі та Харківщині, а ще напруження на Сумщині і Дніпропетровщині, заговорили про можливий наступ на Миколаїв

Ворог атакує громади, де немає жодних військових об’єктів, росіяни руйнують житлові будинки, аграрні підприємства і об'єкти інфраструктури, йдеться я в ТСН.

Запоріжжя

Ворожі обстріли на Запоріжжі не припиняються. Сьогоднішня ніч не виняток – загалом більше десятка населених пунктів піддалися масованим атакам.

Зокрема, знову вдарили по Степногірську, Оріхову, Новоданилівці та Малій Токмачці. Зруйновані людські будинки, постраждали фермерські господарства та об’єкти інфраструктури, там, куди можна дістатись, ремонтні бригади намагаються відновити водопостачання та електрику.

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У військово-цивільній адміністрації при цьому запевняють, вперед ворог не просувається, навпаки – з’явилось відео з окупованого Мелітополя, де сьогодні уночі, попередньо, «Хаймарсами», ЗСУ накрили одразу кілька місць тимчасової дислокації російських військ.

Як повідомив міський голова Мелітополя, ЗСУ влучили по тимчасових казармах росіян, які розмістилися на промислових майданчиках в різних районах міста. Відомо, що там зберігалася велика кількість боєкомплекту, відтак, детонувало довго та доволі гучно.

Попередньо йдеться принаймні про сотню демілітаризованих окупантів, кількість 300-их встановлюється. Вже відомо, що мелітопольські шпиталі наразі переповнені.

Харківщина

60-річний чоловік загинув у Харкові, коли потрапив під обстріл біля під’їзду свого будинку. Тільки вийшов на вулицю і одразу ж у подвір’я поцілив снаряд. Ще одну людину поранило.

Перші вибухи харківяни почули о 10-й годині, їх було щонайменше 4. За даними обласної військової адміністрації, під обстрілом вкотре опинився район Павлового поля. Його вже обстрілювали масовано два дні тому. Це винятково спальний район, жодної військової інфраструктури там немає. Від обстрілу загорівся автомобіль, знову постраждали житлові будинки. Десятки квартир лишилися без вікон. Ну і вже традиційно місто обстрілювали вночі з Бєлгороду. Сьогодні звідти росіяни запустили 7 ракет С-300.

Зафіксували влучання у харківське підприємство . Крім того ще одна ракета поцілила у селище Печеніги. Під руїнами власного будинку загинула 72-річна жінка.

Дніпропетровщина

Нікопольський район під щоденним вогнем. Цієї ночі росіяни били по 4 селам району і не лише з «Градів». По Кам’янському випустили дві ракети Ха-59.

Вони влучили у аграрне підприємство, де знищено чотири склади, електрощитову, десяток одиниць спецтехніки, легкові автівки. Пошкоджено з десяток удівель. Вибуховою хвилею повибивало вікна на насосній станції . А по Марганецькій громаді росіяни випустили понад 20 реактивних снарядів.

Крім того напередодні вечері ворог обстріляв Червоногригорівську громаду- пошкодив дачі, лінія електропередач. Майже сім тисяч людей залишились без води.

Загалом Нікопольський район вже понад три тижні під майже щоденними обстрілами. Ворог б’є з протилежного берега Каховського водосховища, з території Запорізької атомної станції. Росіяни розмістили там зброю, розуміючи, що ЗСУ не битимуть по об’єкту радіаційної небезпеки.

Миколаїв

І знову від обстрілів прокинувся Миколаїв, зі «Смерчів» росіяни обстріляли околиці міста. Минулося без потерпілих, руйнування теж незначні. Ворог відкрив вогонь за кілька хвилин до завершення подовженої комендантської години. Вона тривала від ночі 5 серпня. Про її результати посадовці обіцяють повідомити згодом.

Одразу низка західних джерел, зокрема американський Інститут дослідження війни, пише, що росіяни почали наступ на Миколаїв, підступивши впритул до Васильок.

Сумщина

Без обстрілів не минулося й на Сумщині - під вогонь знову потрапили населені пункти, що розташовані, або на самому кордоні з Росією, або за 10-15 кілометрів від нього.

Протягом доби ворог гатив з артилерії та мінометів по п’яти громадам. Все частіше росіяни цілять по житловому масиву та об’єктах інфраструктури. Так у селі Павлівка Білопільської громади пошкодили 6 будинків, водонапірну вежу та лінію електропередач з транформатором. Відучора місцеві мешканці – без світла, тривають відновлювальні роботи.

У Новослобідській громаді окупанти поцілили в фермерське господарство та ангар із сільгосптехнікою. А у Середино-Будській громаді через обстріл очисних споруд – спалахнула пожежа, яку вже загасили.

В усіх випадках обійшлося без потерпілих.

Донеччина

На Донеччині російські війська за підтримки артилерії та авіації намагалися атакувати у районі Верхньокам’янського та на півдні області - у напрямку Пісків, Невельського, Авдіївки, але в боях зазнали втрат та відійшли. Згодом нашими підрозділи помітили та знешкодили розвідгрупи окупантів у районах Бахмута. Так само рашисти отримали відсіч у районі Мар’їнки та з втратами відступили. На півдні країни загарбники ведуть інтенсивні обстріли по населених пунктах уздовж лінії зіткнення.

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