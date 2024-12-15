Ситуація на фронті 15 грудня: у Генштабі розповіли, де найбільше боєзіткнень

На лінії бойового зіткнення ситуація залишається складною, Збройні Сили України продовжують зусилля, спрямовані на зрив наступальних планів російських військ та знищення їхнього особового складу і техніки. Ворог зазнає значних втрат, але продовжує атакувати на кількох ділянках лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Всього з початку доби відбулося 152 боєзіткнення. Основна активність фіксується на Сіверському, Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Що відбувається на фронт

Сіверський напрямок

Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак російських військ, бої тривають у 14 точках поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Під обстріл потрапив Сіверськ від ворожої авіації.

Харківський напрямок

Противник намагається створити тиск на українські підрозділи у напрямку Високої Яруги, Вовчанська та Тихого. За добу було 9 штурмів, один боєзіткнення триває.

Ворожі авіаудари зазнали Баранівка та Шопине.

Куп’янський напрямок

Російські війська чотири рази штурмували позиції ЗСУ в районах Загризового та Лозової, три боєзіткнення досі тривають.

Лиманський напрямок

Окупанти здійснили 7 атак на позиції українських сил поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів та Твердохлібового. Один бій триває.

Краматорський напрямок

Ворог здійснив три атаки в районах Часового Яру та Ступочок, але сили оборони витримують натиск.

Торецький напрямок

7 атак на позиції ЗСУ в районах Торецька та Щербинівки. Дві атаки були відбиті, бої тривають. Ворог активно використовує бомбардувальну авіацію, під обстріли потрапило Кримське.

Покровський напрямок

Протягом дня противник здійснив 20 спроб атаки у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки та інших населених пунктів. Сили оборони відбили 13 атак, сім боєзіткнень ще тривають.

Ворог здійснив удари некерованими авіаційними ракетами по Олександрополю і скинув авіабомби на Миколаївку.

Курахівський напрямок

Противник атакував 23 рази у районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. 15 атак відбито, бої тривають. Ворог також використовував авіацію, здійснивши удари по Багатиру, Андріївці та Олексіївці.

Времівський напрямок

Відбулося 13 боєзіткнень у районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Трудового та інших. 12 атак відбито, бої тривають.

Оріхівський напрямок

Противник продовжує обстрілювати цивільні об'єкти на підконтрольній Україні території, цілеспрямовано атакуючи інфраструктуру та населені пункти.

Придніпровський напрямок

Двічі безуспішно росіяни намагалися штурмувати українські позиції.

Операція в Курській області

Операція в Курській області триває, ворожі авіація та артилерія продовжують завдавати ударів по своїй території. Українські війська сьогодні відбили 11 атак російських військ, бойові дії тривають в 17 локаціях.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 292 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося у Курській області РФ.

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