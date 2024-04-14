Ситуація на фронті: Генштаб назвав два напрямки, де ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під час 781 доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України зафіксовано 42 бойових зіткнення.

Про це повідомили в Генштабі 14 квітня.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстрілюють населені пункти з території РФ, а також нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

"Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Хлібороб Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Нова Гута, Волфине, Локня, Миропілля та Степок Сумської області", - повідомили в Генштабі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Семенівка та Яснобродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне та Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.

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