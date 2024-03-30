Ситуація на фронті: Генштаб назвав напрямки, де росіяни атакували найбільше

Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити три рази атакував позиції наших військ.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

Нагадаємо, раніше командир батальйону безпілотників третьої ОШБр Вадим Мазевич повідомив, що на Авдіївському напрямку з'явилися нові підрозділи росіян, які використовують іншу тактику ведення бою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Біля Авдіївки росіяни змінили тактику! Підходять до українців впритул