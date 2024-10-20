Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де точаться бої та прориваються росіяни

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Андріївки, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 27 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 46 авіаударів, скинувши 72 КАБ.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 39 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 41 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки ворога.

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