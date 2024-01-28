Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої

Минулої доби найбільше російських атак українські воїни відбили в районах Лиману, Мар'їнки та Авдіївки. На фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українським захисниками відбито сім атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак загарбників неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку українськими захисниками відбито три атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по артилерійському засобу та двох складах боєприпасів противника.

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