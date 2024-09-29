Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Понад чверть з них припадає на Покровський напрямок.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

Раніше Генштаб повідомив про втрати РФ у війні проти України. Більше про це читайте у новині.

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