Ситуація на фронті: окупанти прориваються на двох напрямках

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку. Ворог також активно атакував на Курахівському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев'ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Миколаївки та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 43 штурмові дії. Росіяни намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму українських оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - додали у Генштабі.

Раніше стало відомо, що росіяни увійшли до Харківщини з іншого боку та просунулися. Більше про це читайте у новині.

Запеклі бої на Донеччині: подробиці від Генштабу

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