Ситуація на фронті почне мінятися за два тижні - голова Луганської ОВА

Ситуація на фронті почне мінятися за два тижні - голова Луганської ОВА

Ситуація на фронті у Донецькій та Луганській областях почне мінятися за два тижні.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"Почне мінятися усе десь через два тижні. Кількість боїв, звісно, також збільшиться. Але й ті рішення, які ухвалив Захід щодо допомоги нам, ось вони реалізуються до двох тижнів. І через два тижні ми побачимо зміни", - заявив він.

Варто зазначити, що рішення Заходу стосуються постачання сучасного озброєння Україні, зокрема, і важкого та наступального.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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