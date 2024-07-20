Ситуація на фронті складна: росіяни скинули понад сотню КАБів

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог також завдав 77 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 151 - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Невського, Тернів, Новосадового, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося 11 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти атакували дев'ять разів в районах Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 36 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку противник здійснив один штурм неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій.

На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом на лівобережжі Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати ворога

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння і військової техніки противника. А також уразили одну станцію РЕБ, один ЗРК "Оса" та вертолітний майданчик.

Зведення Генштабу на 17 липня 2024 року!

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