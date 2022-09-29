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Ситуація на фронті та мобілізація в РФ: Залужний провів розмову із головнокомандувачем сил НАТО

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Ситуація на фронті та мобілізація в РФ: Залужний провів розмову із головнокомандувачем сил НАТО

Фото: Associated Press

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефону розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Залужний зауважив, що за підсумками розмови отримав запевнення у подальшій підтримці Альянсу.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив на своїй сторінці у телеграм.

"Поспілкувався телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні. Поділився з генералом Каволлі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в рф. Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях мобілізовані майже усі чоловіки призивного віку.

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Дата публікації
Перегляди
1414
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