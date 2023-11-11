Ситуація на фронті та постачання боєприпасів ЗСУ – Єрмак провів розмову із Салліваном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Він поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема про оборонні операції та наступальні дії українських військ.

Про це повідомляє Офіс президента.

Андрій Єрмак, зокрема наголосив на необхідності своєчасного постачання озброєння та боєприпасів для успішного захисту України від російських загарбників.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході й важливість уникнення ескалації та жертв серед мирних людей.

Крім того, було продовжено діалог щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу співрозмовники приділили результатам третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули, яка відбулася на Мальті.

Нагадаємо, Єрмак зробив заяву про переговори з Росією та територіальні поступки.

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