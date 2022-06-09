"Ситуація на фронті важка": у Міноборони повідомили, скільки бійців щодня втрачає Україна

"Ситуація на фронті важка": у Міноборони повідомили, скільки бійців щодня втрачає Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні бійців вбитими і до 500 пораненими.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати", - наголосив очільник Міноборони України.

Резніков також додав, що поки що Росія має сили для просування на окремих ділянках фронту.

Варто зазначити, що 1 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у боях українська армія втрачає до сотні солдатів убитими на день і приблизно пів тисячі пораненими.

"На сході України та півдні Донецька й Луганська. Ми втрачаємо 60-100 солдатів на день убитими й близько 500 людей пораненими в бою", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 106-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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