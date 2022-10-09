Ситуація на фронті: за добу ЗСУ "мінуснули" купу окупантів, техніки та успішно відбили поодинокі атаки ворога

ЗСУ протягом доби знищили купу російської техніки. Зокрема, йдеться про 7 місць зосередження озброєння та військової техніки росіян. Крім того, українські захисники знищили кілька пунктів управління окупантів. Натомість загарбники продовжують відповідати ЗСУ ударами по цивільній інфраструктурі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 жовтня.

Так, окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та роблять спроби зірвати активні дії українських захисників на окремих напрямках. Наступати росіяни намагаються на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Повідомляється, що протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ударів росіян постраждало населення та об’єкти більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема, Березнегувате, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Зеленопілля, Времівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Давидів Брід, Нова Кам’янка, Трифонівка.

Для ударів по Запоріжжю, під час яких загинуло 12 осіб, противник використав двадцять крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет.

Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136. Один з них було знищено силами і засобами ППО в акваторії Чорного моря.

Щодо решти регіонів України ситуація така:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Не перетинаючи державного кордону, ворог завдав авіаційних ударів, задіявши армійську авіацію.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них - Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Також ворог застосовував ударні БпЛА.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від обстрілам з танків, мінометів та ствольної артилерії ворогом постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Вільне Поле, Вугледар, Времівка, Новосілка, Полтавка та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони більш ніж 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. Так, в Миколаївській області, під удари потрапили 38 об’єктів, з них – жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, 3 об’єкти – критична інфраструктура та життєзабезпечення, 7 – промислові об’єкти.

Натомість за минулу добу українські захисники відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

Українська авіація протягом 9 жовтня завдала 9 ударів. Наразі точно відомо про 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Українські ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.

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