Ситуація на фронті знову загострюється: голова Луганської ОВА повідомив про наступ росіян

Росіяни завдають авіаційних ударів та наступають - ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється.

По населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів, продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

Про це 14 липня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії тривають.

Водночас на окупованих територіях пенсіонерам "дозволили" долучатися до розбирання завалів.

"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян. Це з 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо. Втім, окупаційною владою вже ухвалено постанову, яка "…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера…". Тобто, зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було неможна. Знайшли робочу силу", - зазначив Гайдай.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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