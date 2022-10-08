Ситуація на фронті: ЗСУ обстріляли ЗРК та позиції окупантів, в росіян багато поранених на Херсонщині

ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів та десять важливих об’єктів окупантів.

Українські захисники на фронті продовжують знищувати російських окупантів: ЗСУ відбили шість ворожих атак, обстріляли ЗРК окупантів. Через бої лікарні Херсонської області переповнені пораненими окупантами.

Про це 8 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу.

Через великі втрати окупантів, місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів. До дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області доправили до 30 поранених росіян. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА “Орлан”. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів", - повідомили у Генштабі.

Генштаб повідомляв про ракетні обстріли України

Російські окупанти намагаються штурмувати ЗСУ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Також загарбними за минулу добу випустили по України три ракети та нанесли 16 авіаударів. Загалом під обстріли потрапило понад 15 населених пункти України.

Також росіяни продовжують обстрілювати Україну з мінометів та інших видів озброєння, зокрема застосовуючи іранські ударні безпілотники.

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