Ситуація на фронті: ЗСУ стримують ворога під Авдіївкою і відбили атаки під Мар'їнкою 

Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень на фронті.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дев'ять атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Втрати ворога

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Раніше стало відомо, що українська війська протягом тижня просунулися в районі Бахмута. Наразі там тривають позиційні бої.

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