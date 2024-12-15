Ситуація на фронті: ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, окупанти теж просунулися

Сили оборони України просунулися на півночі Харківської області протягом останніх кількох тижнів.
Українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Роботиного та на Курщині.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Українські сили просунулися на півночі Харківської області поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Глибокому (на північ від Харкова), але це просування не є нещодавнім і, ймовірно, відбулося протягом останніх кількох тижнів.
За даними експертів, російські війська нещодавно просунулися в центрі Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід до шахти "Центральна" та до ринку в центрі Торецька. Російський мілблогер стверджував що російські сили прагнуть закріпитися там.
Крім того, російські війська просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі.
Нагадаємо, путінська армія розширює свій плацдарм на західному березі річки Оскіл в Харківській області. Після захоплення Масютівки окупанти почали просування в бік Дворічної.
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