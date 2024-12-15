Ситуація на фронті: ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, окупанти теж просунулися

Українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Роботиного та на Курщині.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили просунулися на півночі Харківської області поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Глибокому (на північ від Харкова), але це просування не є нещодавнім і, ймовірно, відбулося протягом останніх кількох тижнів.

За даними експертів, російські війська нещодавно просунулися в центрі Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід до шахти "Центральна" та до ринку в центрі Торецька. Російський мілблогер стверджував що російські сили прагнуть закріпитися там.

Крім того, російські війська просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі.

Нагадаємо, путінська армія розширює свій плацдарм на західному березі річки Оскіл в Харківській області. Після захоплення Масютівки окупанти почали просування в бік Дворічної.

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